Мощный юбилей: в черниговской библиотеки Короленко день рождения
26.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
Черниговская ОУНБ им. В.Г. Короленко приглашает присоединиться к празднованию Всеукраинского дня библиотек и торжеств по случаю 140-летия со времени основания.
Торжественное мероприятие состоится 27 сентября 2017 г. в 14.00 в Черниговском областном филармоническом центре фестивалей и концертных программ (проспект Мира, 15).
13.30-14.00 – осмотр выставки, посвященной 140-летию со времени основания ЧОУНБ им. В.Г. Короленко (второй этаж филармонического центра);
14.00-16.00 – торжественный вечер.
В программе мероприятия:
- поздравление и награждение работников библиотеки от представителей Министерства культуры Украины, власти области и города;
- поздравления от культурных, общественных деятелей, художников города, партнеров и библиотечного сообщества;
- концерт-поздравление от артистов Черниговского областного филармонического центра фестивалей и концертных программ.
Вход свободный.
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