Мощный юбилей: в черниговской библиотеки Короленко день рождения

magictr | 26.09.2017 | Новости | Комментариев нет

Черниговская ОУНБ им. В.Г. Короленко приглашает присоединиться к празднованию Всеукраинского дня библиотек и торжеств по случаю 140-летия со времени основания.

Торжественное мероприятие состоится 27 сентября 2017 г. в 14.00 в Черниговском областном филармоническом центре фестивалей и концертных программ (проспект Мира, 15).

13.30-14.00 – осмотр выставки, посвященной 140-летию со времени основания ЧОУНБ им. В.Г. Короленко (второй этаж филармонического центра);

14.00-16.00 – торжественный вечер.

В программе мероприятия:

  • поздравление и награждение работников библиотеки от представителей Министерства культуры Украины, власти области и города;
  • поздравления от культурных, общественных деятелей, художников города, партнеров и библиотечного сообщества;
  • концерт-поздравление от артистов Черниговского областного филармонического центра фестивалей и концертных программ.

Вход свободный.

Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.

Похожие записи

Об авторе

magictr