Мощный американский СМИ прорекламировал Чернигов на весь мир
CNN – один из важных и крупнейших американских средств массовой информации назвал Чернигов среди лучших городов в Украине. Наш город попал в список 11 мест Украины, которые стоит посетить туристам. Чернигов стоит в плотном ряду со Львовом, Киевом и Одессой. «Чернигов – один из старейших городов Украины, когда был процветающим и важным центром средневековой Руси.Тут сохранились уникальные примеры средневековой славянской церковной архитектуры и одна из старейших церквей в Украине – Преображенский собор, построенный в XI веке, с потрясающими фресками и старинным интер “премьером”, – говорится на сайте СNN. Это – успех, считают черниговские специалисты, которые создают и продвигают бренд города. Ведь города, которые четко себя позиционируют, выгодно выделяются на фоне остальных. «Мы говорим, что« Чернигов – город легенд »уже с 2010 года. Во всех программах о городе, во всей визуальной коммуникации этот мессидж присутствует. На центральных каналах иначе, как по городу легенд, наш Чернигов не называют. Все это вместе с развитием инфраструктуры, городскими фестивалями, поддерживающих основную идею – и является залогом успеха », – Татьяна Бойко, бренд-менеджер. Теперь осталось дождаться результатов всех усилий – нашествия туристов в Чернигове.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым