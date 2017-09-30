Мошенники выманили у украинцев миллионы гривен за “аппараты для похудения”: полиция задержала их
2017-09-30 14:15
Мошенники выманили у украинцев миллионы гривен за “аппараты для похудения”: полиция задержала их
На Запорожье полиция задержала группу мошенников, которая состояла из 4 человек. Злоумышленники обманули украинцев на 5 миллионов гривен, продавая им якобы уникальные аппараты для похудения.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполіції , передает Rus.Media .
Как выяснили правоохранители, задержанные лица представлялись врачами с большим опытом и навязывали своим клиентам покупку персонального устройства для эффективного похудения. Стоимость этого устройства была завышена в несколько десятков раз.
На “уникальной” модели похудения злоумышленники успели заработать значительные суммы денег. Так, в одном из случаев потерпевший перевел на счет злоумышленников более 600 тысяч гривен. В целом сумма доходов преступной группы составляет около 5 миллионов гривен, а жертвами их действий стали около 250 граждан,
– сообщили в полиции.
Подозреваемые вынуждали потерпевших в течение длительного времени перечислять на свои банковские счета значительные суммы денег.
“Они под видом сотрудников государственных контролирующих органов вымогали у клиентов деньги за “решение проблем”, которые возникли у пострадавших из-за использования ими приобретенного оборудования”, – отметили правоохранители.
Кроме того, злоумышленники создали собственный сайт. Международные центры инновационных технологий были расположены якобы в Киеве и Одессе, где и предоставлялись услуги по коррекции фигуры. Однако на самом деле “офис” был расположен в арендованном подвальном помещении.
Членам преступной группы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса. Сейчас суд решает вопрос об избрании меры пресечения.