Мошенники не спят: старый добрый «развод» черниговцев (Фото)
Черниговцы продолжают попадать в ловушки мошенников. В то же время последние не тянут и придумывают новые, каждый раз более сложные методы выманивания денег у доверчивых горожан.
Один из таких способов – смс на телефон о заблокировании банковской карты. Схема простая как двери. Обеспокоенный получатель смс перезванивает на один из указанных номеров, а с мобильного счета списывают десятки гривен.
«У меня есть карточка указанного в сообщении банка, сейчас большинство получает пенсию на нее. А потому я даже не задумываясь уже перезвонила. Конечно, со мной никто не общался на другом конце провода, но со счета списало 50 гривен, как за минуту разговора!» – жалуется Жанна Крупникова, пенсионерка.
В полиции отмечают: с заявлениями о мошенничествах черниговцы обращаются к ним чуть ли не ежедневно.
«Со 100% распространенных мошенничеств, до 30% – это схемы с банковскими картами, 40% – продажа товара через интернет, когда человек вносит предоплату, а затем не получает ни товара, ни денег, остальное – телефонные звонки о том, что родственники попали в беду, и срочно надо перечислять деньги. Процент раскрытия таких преступлений не очень высокая, особенно тяжело работать с банковскими учреждениями, все это довольно медленно происходит. Приходится распутывать длинные цепочки перечислений денег с карты на карту, часто конце находим уже в Донецкой или Луганской областях», – отмечает Наталья Човпило, пресс-офицер черниговского полиции.
Полиция в очередной раз предупреждает черниговцев: получив любое сообщение или звонок на телефон, не паникуйте, а сперва проверьте полученную информацию в официальных и надежных источниках.
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