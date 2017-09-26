Монако – Порту смотреть онлайн прямая трансляция матча 26 сентября
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в рамках Лиги Чемпионов. Когда начало матча Монако – Порту 26 сентября в 21:45 по московскому времени.
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Прогноз на матч Монако – Порту
26 сентября в 21:45 в Монако на стадионе «Луи II», Монако примет Порту в матче второго тура группового раунда Лиги Чемпионов.
Монако в первом туре Лиги Чемпионов на выезде сыграл вничью 1:1 с Лейпцигом. После этого монегаски сыграли два матча в чемпионате Франции, переиграв Страсбур 3:0 и Лилль 4:0. В Лиге 1 Монако после 7 туров с 18 очками и разницей мячей 21-8 занимает 2 место в таблице. Беспроигрышная серия Монако на своём поле составляет 5 матчей, все выигранные с общим счётом 18-3.
Порту в первом туре Лиги Чемпионов проиграл Бешикташу 1:3. После чего провёл два матча в чемпионате Португалии, победив Риу Аве 2:1 и Портимоненси 5:2. В Примейре «драконы» идут без потерь очков, выиграв все 7 матчей с общим счётом 19-3, и лидируя в таблице. На выезде в этом сезоне Порту провёл три матча и все выиграл, забив 4 и пропустив 1 мяч.
Монако и Порту встречались только один раз, в финале Лиги Чемпионов 2004 года португальцы победили 3:0. В предстоящей игре французы фавориты, они играют дома и по составу и игры выглядят солиднее португальских гостей. Порту сильно играет на внутренней арене, а вот в еврокубках стартовал неудачно, проиграв дома в первом матче группы. Ставка: победа Монако – П1.