МОН обязало преподавателей школ и вузов разговаривать исключительно на украинском
«В рабочее время в учебных заведениях с обучением на украинском языке научно-педагогическими, педагогическими работниками и другим персоналом используется украинский язык, а в учебных заведениях с обучением на языках национальных меньшинств наряду с украинским языком – также язык, на котором осуществляется учебно-воспитательный процесс в этом заведении », – говорится в разъяснении министерства. Также МОН отмечает, что образовательные учреждения должны улучшать уровень владения государственным языком своих работников. Кроме того, как отмечается в письме, общеобразовательным учебным заведениям при разработке рабочего учебного плана рекомендуется учитывать интересы учащихся и их родителей – знакомить их с проектом рабочего учебного плана через сайт заведения и на родительских собраниях, проводить соответствующие опросы и тому подобное.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым