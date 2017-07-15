Молодому человеку пересадили большой палец с ноги на руку
20-летний Зак Митчел, работник фермы в западной Австралии, пострадал от действий быка, который разбушевался. После травмы хіругія не смогли спасти большой палец на правой руке австралийца, поэтому решили пересадить на его место палец с ноги.
Митчелл получил травму еще в апреле, когда бык с силой вдавил его руку в ограду загона, сообщает ВВС. Как заметил сам Митчелл, после инцидента его коллеги пытались спасти палец — они бросили его в кулер со льдом. А пострадавшего на вертолете в столицу штата Перт.
Митчеллу пришлось за три месяца перенести две неудачные операции, в ходе которых врачи тщетно пытались вернуть его оторванную конечность на место. Однако затем хирурги нашли другой выход: они убедили юношу, что пересадка большого пальца ноги вернет его ладони утраченную фунціональность. Митчелл сначала отказывался и долго раздумывал, но потом согласился.
Две недели назад в Сиднейской глазной больницы прошла редкая операция, которая длилась более восьми часов. Главный пластический хирург больницы Шон Ніклін говорит: “На первый взгляд, это безумная идея — пациенты не хотят, чтобы калечили другую часть их тела. Но даже с четырьмя рабочими пальцами руки вам будет не хватать “зажима” для успешного захвата чего-то, и ваша ладонь потеряет значительную часть своей функциональности”.
В больнице подчеркнули, что пересадка целого большого пальца — крайне нестандартная практика на данный момент, однако трансплантация его фрагментов уже вошли в повседневную пластическую хирургию.
“Многие боятся, что при пересадке пальца ноги походка и прямохождение пострадают, однако это не так”, — успокаивает доктор Ніклін. Пациент уже ходит, как и раньше. Теперь на Митчелла ждут 12 месяцев реабилитации, после чего он планирует вернуться к работе со скотом.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым