Молодой человек 19 октября 2017 года
2017-10-18 21:58
Молодой человек 19 октября 2017 года
Это период, когда ночное светило обновляет энергетику.
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Молодой человек является значимым событием в астрологии, передает Rus.Media. Это период, когда ночное светило обновляет энергетику, и такие изменения сказываются на удачи людей, их поведении и восприятии окружающего мира.
Новолуние в октябре будет обладать благоприятной энергетикой, которую вы сможете направить на самосовершенствование. Однако оно будет вызывать стандартные проблемы: нервозность, изменение настроений и нехватку энергии для активных действий. Чтобы избежать переутомления и в меньшей степени зависеть от влияния Луны, эксперты рекомендуют выполнять комплекс упражнений, которые повышают тонус организма.
Особенности Новолуния 19 октября
Молодой месяц пройдет под влиянием созвездия Весов. Союз Луны и зодиакального созвездия будет благоприятен для саморазвития, что включает не только интеллектуальный рост, но и уход за телом. В четверг стоит обратить внимание и на состояние здоровья. Астрологи рекомендуют приурочить к этому Молодого человека лечение травами и общее укрепление иммунитета.
29 лунный день, по мнению астрологов, будет одним из самых сложных в лунном цикле. В этот период могут возникать ссоры и конфликтные ситуации, которые провоцируют неудачи. Этот день стоит провести с оптимистичным настроением, не зацикливаться на неприятностях и следить за тем, что и как вы говорите.
Финансы, работа и дела 19 октября
Людям, которые занимаются своим бизнесом, в Новолуние стоит быть внимательными. Сегодня возможны неприятности с органами власти, которые могут повлечь за собой убытки. В этот день также не рекомендуется проводить активную торговую и закупочную деятельность, подписывать важные контракты и принимать важные решения. Лучше заняться завершением текущих дел и подведением итогов. Деловое сотрудничество возможно в том случае, если у вас не возникнет разногласий.
Уберечь финансы в период Молодого месяца непросто: частые изменения настроениямогут подтолкнуть вас к опрометчивым поступкам, незапланированных расходов и обмана со стороны нечестных продавцов или аферистов. В связи с этим эксперты рекомендуют не носить с собой крупные денежные суммы, чтобы не искушать Судьбу.
В четверг любые новые начинания могут обернуться провалом, поэтому постарайтесь избегать дел, которые предусматривают длительный срок выполнения. Сегодня лучше заниматься рутинными делами и всеми силами избегать конфликтов.
Любовь и отношения в молодой Месяц
Частые смены настроения в период обновления лунной энергетики, а также снижение жизненного тонуса являются не лучшими спутниками любви. В связи с этим астрологи рекомендуют проявлять тактичность и внимание к партнеру, но не докучать ему своим вниманием. Многим людям в этот день будет свойственно желание провести время в одиночестве. 19 октября не стоит принимать решений, в том числе о женитьбе, переезд к партнеру. Такие решения могут негативно отразиться на вашем совместном будущем, поэтому не стоит торопить события. Одиноким людям, которые находятся в поиске пары, повышенная эмоциональность и чувствительность могут помешать сделать правильные выводы. Лучшим выходом в этот день будет позитивное общение и ненавязчивая помощь, если она понадобится от вас.
В деловых отношениях в период новолуния также не все гладко. Несмотря на то, что день неплох для делового сотрудничества, могут возникнуть проблемы с принятием верных решений. Также настроение, зависящее от лунной фазы, может сыграть с вами злую шутку. Поэтому если вы не уверены в стабильности своего настроения, отложите дискуссии и общения с начальством.
Здоровье и эмоции в четверг
В период новолуния организм испытывает стресс от негативного влияния множества факторов. Рекомендуется в этот день исключить сильные физические и эмоциональные нагрузки, которые могут привести ку упадка сил и болевым ощущениям. Однако полностью исключать подвижность не стоит: легкая гимнастика поддержит организм в тонусе, а прогулка на свежем воздухе поддержит иммунитет. Отложить стоит только активные тренировки, на которых вы рискуете получить травму, растяжение или ушибы.
В эмоциональном плане является сложным. Новая Луна влияет на восприятие мира, и люди склонны к обидам, плаксивости и упрямства. Такое положение дел требует внимания и корректировки поведения, поэтому астрологи рекомендуют уединение. Не беритесь за важные дела, чтобы исключить возможность фатальных ошибок и промахов, а также не вступайте в дискуссии с враждебно настроенными людьми.