Молодая американка умерла через желание стать второй Ким Кардашьян

despravda | 02.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-02 14:06

Молодая американка умерла через желание стать второй Ким Кардашьян
Желая стать похожей на Ким Кардашьян, жительница Нью-Йорка Латеша Бинум решилась на операцию по увеличению ягодиц

Желая стать похожей на Ким Кардашьян, жительница Нью-Йорка Латеша Бинум решилась на операцию по увеличению ягодиц, передает Rus.Media.

Через несколько дней после процедуры, проведенной в подпольном кабинете, женщина почувствовала себя плохо.

Чувствуя сильную больную в груди и головокружение, Латеша вызвала скорую помощь. Американку увезли в Госпиталь горы Синай, где позже врачи диагностировали у него смерть мозга и отключили от аппаратов жизнеобеспечения. У женщины осталось двое детей.

В настоящее время 44-летней Эллисон Спенс, которая сделала смертельную инъекцию, предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.

“Человек, прошедший даже базовую медицинскую подготовку, никогда не стал бы подвергать своего пациента такого риска“, – заявил помощник окружного прокурора Манхэттена Харрисон Швайлок, отклоняя прошение об освобождении под залог.

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