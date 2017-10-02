Молодая американка умерла через желание стать второй Ким Кардашьян
2017-10-02 14:06
Молодая американка умерла через желание стать второй Ким Кардашьян
Желая стать похожей на Ким Кардашьян, жительница Нью-Йорка Латеша Бинум решилась на операцию по увеличению ягодиц
Желая стать похожей на Ким Кардашьян, жительница Нью-Йорка Латеша Бинум решилась на операцию по увеличению ягодиц, передает Rus.Media.
Через несколько дней после процедуры, проведенной в подпольном кабинете, женщина почувствовала себя плохо.
Чувствуя сильную больную в груди и головокружение, Латеша вызвала скорую помощь. Американку увезли в Госпиталь горы Синай, где позже врачи диагностировали у него смерть мозга и отключили от аппаратов жизнеобеспечения. У женщины осталось двое детей.
В настоящее время 44-летней Эллисон Спенс, которая сделала смертельную инъекцию, предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.
“Человек, прошедший даже базовую медицинскую подготовку, никогда не стал бы подвергать своего пациента такого риска“, – заявил помощник окружного прокурора Манхэттена Харрисон Швайлок, отклоняя прошение об освобождении под залог.