Молния сжигала дома, сараи и мототехнику: последствия стихии на Черниговщине
21.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
В результате разряда молнии в области за прошедшие сутки произошло 6 пожаров. Повреждено два дома, три хозяйственные постройки и три единицы мототехники.
Об этом ЧЕline сообщили в УДСНС Украины в Черниговской области.
В Олишевце Черниговского района в дом ударила молния. Огнем была уничтожена часть кровли и перекрытия. Более масштабного возгорания удалось избежать благодаря слаженным действиям местных спасателей.
В селе Сивухи Козелецкого района из-за пожара сгорел сарай вместе с тремя мопедами. Соседний жилой дом пожарные спасли.
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