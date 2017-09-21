Молния сжигала дома, сараи и мототехнику: последствия стихии на Черниговщине

magictr | 21.09.2017 | Новости | Комментариев нет

В результате разряда молнии в области за прошедшие сутки произошло 6 пожаров. Повреждено два дома, три хозяйственные постройки и три единицы мототехники.

Об этом ЧЕline сообщили в УДСНС Украины в Черниговской области.

В Олишевце Черниговского района в дом ударила молния. Огнем была уничтожена часть кровли и перекрытия. Более масштабного возгорания удалось избежать благодаря слаженным действиям местных спасателей.

В селе Сивухи Козелецкого района из-за пожара сгорел сарай вместе с тремя мопедами. Соседний жилой дом пожарные спасли.

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