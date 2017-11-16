Молния поразила авиалайнер на взлете в Амстердаме (видео)
- Главная
- “
- Авто
- “
2017-11-16 16:15
Молния поразила авиалайнер на взлете в Амстердаме (видео)
Пассажирский лайнер авиакомпании KLM, следовавшего из Амстердама в Лиму, получил удар молнией сразу после взлета,
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook, Twitter или Google+
Пассажирский лайнер авиакомпании KLM, следовавшего из Амстердама в Лиму, получил удар молнией сразу после взлета, передает Rus.Media.
В Сеть выложили видео инцидента. На кадрах видно, как молния ударяет в корпус Boeing и, пройдя насквозь, «выходит» через левое крыло. Самолет, к счастью, продолжил путь без каких-либо последствий, отмечает сайт«Комсомольской правды».
Сообщается, что пассажиры и члены экипажа не пострадали.
Современные самолеты надежно защищены от молний. После удара электричество отводится из корпуса в воздух с помощью установленных на крыльях электростатических разрядников.
-
Igorofort Igor Kulikov