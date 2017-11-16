Молния поразила авиалайнер на взлете в Амстердаме (видео)

despravda | 16.11.2017 | Авто | 1 комментарий
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2017-11-16 16:15

Молния поразила авиалайнер на взлете в Амстердаме (видео)
Пассажирский лайнер авиакомпании KLM, следовавшего из Амстердама в Лиму, получил удар молнией сразу после взлета,

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Пассажирский лайнер авиакомпании KLM, следовавшего из Амстердама в Лиму, получил удар молнией сразу после взлета, передает Rus.Media.

В Сеть выложили видео инцидента. На кадрах видно, как молния ударяет в корпус Boeing и, пройдя насквозь, «выходит» через левое крыло. Самолет, к счастью, продолжил путь без каких-либо последствий, отмечает сайт«Комсомольской правды».

Сообщается, что пассажиры и члены экипажа не пострадали.

Современные самолеты надежно защищены от молний. После удара электричество отводится из корпуса в воздух с помощью установленных на крыльях электростатических разрядников.

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  • Igorofort Igor Kulikov

    Ну что сказать…. Ну хочется переломать пальчики журнашлюшкам безграмотным, коверкающим русский язык и пишущим “Пассажирский лайнер авиакомпании KLM, следовавшего из Амстердама ” Надо писать “Лайнер следовавший” кретины вы безмозглые