Молитва, которую нужно произносить, завязывая красную нить на запястье
2016-04-07 20:53
Молитва, которую нужно произносить, завязывая красную нить на запястье
Молитва при завязывании красной нити на запястье – это то, без чего талисман от сглаза будет только обычным украшением на вашей руке.
Красная нить является сильным защитником от негативной энергии и сглаза. Этот талисман пришел к нам из Каббалы – учения в иудаизме. Правильно завязывать красную нить на запястье – именно этой процедуре стоит уделить особое внимание, чтобы создать настоящий оберег от злого влияния, а не повесить на руку очередной аксессуар.
Красная нить на запястье молитва
Человеку, что решилась надеть талисман от сглаза, нужно уметь правильно завязывать красную нить на запястье. Красная нить должна быть шерстяной, ведь шерсть улучшает кровообращение человека и успокаивает различные боли. А завязывать красную нитку следует на левую руку, делая на амулете семь закрепляют узлов.
Завязывать красную нить должен близкий человек, который желает вам добра и счастья. Во время того, как амулет будет завязан на руке, он должен произносить молитву на красную нитку. Традиционно это молитва Бен Порат – для нас актуальным является ее перевод.
Молитва на завязывание красной нити:
Бен Порат
Как рыбы на земле покрыты водой, и дурной глаз не имеет силы над ними, так не имеет дурных глаз силы над потомками Иосифа. Глаз, не позарившийся на то, что ему не принадлежит, не подвластен дурному глазу.