Можно застудить почки?
2017-10-15 11:27
Можно застудить почки?
Наверное, многие из нас помнят слова бабушек: «Не сиди на холодном – почки застудишь!» Но откуда берутся заболевания почек и мочевого пузыря и связаны они с тем, что человек сидит на холодной поверхности?
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Любой уролог может подтвердить, что холод никак не влияет на работу почек, передает Rus.Media. А вот некоторые лекарственные препараты, опухолевые процессы или гипертония – так. Воспаление почек (пиелонефрит) развивается из-за попадания в них бактерий. Однако это не такое частое заболевание среди женщин по сравнению с циститом и уретритом.
Цистит возникает от переохлаждения?
Цистит (воспаление мочевого пузыря) и уретрит (воспаление мочеиспускательного канала) возникают не от холода, а от инфицирования болезнетворными бактериями кишечника или с поверхности кожи. Иногда болезни мочеполовой системы провоцируют половые инфекции. Поэтому важно соблюдать гигиену как личную, так и во время секса. Ведь анатомическая особенность женщин такая, что уретра расположена близко к влагалищу и чувствительная к чужой микрофлоры.
Гормональные изменения в связи с беременностью или менопаузой также в числе причин появления цистита или уретрита.
Что же до сидения на холодном, проблема далеко не в холоде, а в том, что при ряде заболеваний холод может провоцировать инфекционные процессы. Проблемы с кишечником и мочевыделительной системой могут нарушить баланс во влагалище и создать прекрасную почву для воспалительных процессов половых органов, так и мочевыделительной системы.
Почки могут «остыть», только если человек находится на морозе без одежды 2-3 часа. Но тогда уже скорая помощь будет нужна всему организму.
Купаться в холодной воде – не опасно?
Некоторые жалуются на частые позывы в туалет или резь при мочеиспускании после купания в холодной воде. Однако холод здесь ни при чем. Неприятные ощущения могут возникнуть из-за обострения хронического цистита. Возможно, когда-то вы не до конца долечили инфекцию, она «спала» в организме, а стрессовое погружение в холодную воду ее разбудило.
А как же бабушкины сове: ты не переохолоджуйся? Откуда же они возникли? Многие путают причину и следствие болезни. Причиной неприятных ощущений и проблем с мочеполовой системой может быть «дремавшая» инфекция. И, как следствие, когда вы сидите на холодных ступеньках (или купаетесь в холодной воде), происходит обострение болезни. Получается, обострение может наступить после переохлаждения, но «после» не означает «за».
Как лечиться?
Обычно для лечения цистита урологи советуют обильное питье и половой покой до исчезновения болезненных симптомов. Как правило, назначаются антибиотики, потому, что в основе цистита, уретрита и тому подобных заболеваний лежит бактериальная инфекция. Возбудители воспалительно-инфекционных процессов находятся в кишечнике, на половых органах, в ротовой полости.
Если обострение повторяется вновь и вновь, будет нужно дополнительное исследование, например, УЗИ или цистоскопия – осмотр внутренней поверхности мочевого пузыря с помощью эндоскопа.
Для полноты картины уролог может направить вас к гинекологу. Ведь причиной хронического цистита есть и некоторые анатомические особенности, кандидоз, хламидиоз и другие инфекции, передающиеся половым путем, и даже нестабильный гормональный фон при беременности.
Чтобы избежать болезни
Чаще всего воспалительный процесс развивается на фоне хронической формы цистита, уретрита или мочекаменной болезни. Много женщин отмечают рецидив болезни на фоне менструации или похудения. Как избежать воспалительного процесса и неприятных ощущений?
Важно использовать презервативы во время полового акта, поскольку могут спровоцировать цистит венерические инфекции.
Одевайтесь по погоде, чтобы не переохладить организм.
Следите за здоровьем, поскольку вирусные инфекции также являются причиной обострения цистита.
Опорожняйте чаще мочевой пузырь, не дожидаясь его переполненности.