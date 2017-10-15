Можно ли ставить горячие блюда в холодильник?
2017-10-15 16:59
Можно ли ставить горячие блюда в холодильник?
Отвечает эксперт из холодильных систем.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Вот бы раньше подсказали!, передает Rus.Media.
Скорее всего, если это качественная модель, холодильник не испортится. Но его система охлаждения будет работать дольше. Она устроена по такому принципу: как только температура в камере достигла определенного уровня, система отключается. Если вы поставили что-то горячее, то она будет работать до тех пор, пока не охладит продукт.
Если вы поставили, например, целую кастрюлю горячего супа, то от нее температура в холодильной камере значительно повысится сверх нормы. И вот здесь важно, насколько мощный компрессор стоит в холодильнике. Если он мощный, то система охлаждения быстро справится с этой горячей кастрюлей, и компрессор не сломается. Сгореть может слабый компрессор.
Поскольку сейчас все экономят, компрессоры в холодильниках, как правило, с низкой мощностью, поэтому система охлаждения будет работать несколько часов подряд. При этом у вас значительно возрастет потребление электроэнергии. А также изменится в худшую сторону микроклимат в холодильнике.
В среднем там должно быть плюс четыре градуса, а будет плюс десять и даже больше. Так что могут испортиться другие продукты на полках.
Сейчас в целях экономии электроэнергии в холодильники часто ставят компрессоры минимальной мощности, не рассчитанной на большой объем холодильной камеры и перегрузки. Чем меньше размер компрессора, тем меньше электроэнергии потребляет ваш холодильник. И такие компрессоры, к тому же, дешевле.