Можно ли жарить яичницу на сливочном масле?

despravda | 17.10.2017 | Здоровье | Комментариев нет

2017-10-16 22:31

Можно ли жарить яичницу на сливочном масле?
Советы опытного врача-гастроэнтеролога.

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Больше не буду верить во всякие там мифы!, передает Rus.Media.

Соответствует к. м. н., врач-гастроэнтеролог

Сливочное масло годами возглавлял список диетических запретов для кардиологических пациентов. Но в 2007 году было опубликовано исследование, которое прошло сразу в нескольких странах Европы, которое не выявило различий в уровне холестерина у любителей масла и людей, которые используют растительные жиры.

Дальнейшие исследования позволили сформулировать рекомендации не злоупотреблять жирами, независимо от их происхождения. И потенциально более полезное растительное масло, подвергается окислению во время жарки, становится точно не полезнее сливочного, то есть готовить яичницу можно и на сливочном масле.

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