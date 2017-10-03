Можно ли беременным стричь волосы?
2017-10-03 14:14
Можно ли беременным стричь волосы?
У беременных зачастую вопрос еще можно им подрезать концы, менять прическу? Старшее поколение считает, что это навредит ребенку и изменит судьбу будущей маме: миф или правда?
Первое, чего боятся беременные – это предрассудков. А их к сожалению, существует уже очень много. Но стоит ли так сильно переживать без особого повода? В 21 веке старые поверья больше звучат как выдумки. Или не так?
Для современных врачей и парикмахеров y том числе, вопросы девушек, которые пока не планируют ребенка и у которых нет подруг, которые уже родили это вопрос «можно ли стричься во время беременности» – покажется совсем диким. Конечно можно! Разве эти предрассудки достойны того, чтобы ходить все 9 месяцев не ухоженной?!
Конечно, каждая будущая мамочка должна решать сама для себя, но стоит помнить – подобные суеверия о беременности не имеют ничего общего с медицинской точки зрения, так и реальной жизнью в целом. Поэтому, если вы хотите подстричься во время беременности или просто подровнять кончики волос – смело и без опасений идите в парикмахерскую и наводите себе красоту.