Может ли Украина на равных воевать с Россией: объяснения военного эксперта
2017-09-24 07:14
Может ли Украина на равных воевать с Россией: объяснения военного эксперта
По боевым потенциалом украинская и российская армии почти выровнялись, считает Жданов.
Украинская армия практически сравнялась по силе с российской в плане обычных вооружений, и теперь может успешно ей противостоять. Об этом заявил в комментарии изданию “ГОРДОН” бывший офицер оперативного управления Генерального штаба ВС Украины, полковник запаса Олег Жданов, передает Rus.Media.
По его словам, в России все же остается существенное преимущество, если она подключит все свои вооружения.
“Что касается Украины, то на равных с Россией мы можем воевать только с обычным вооружением. В этом случае у нас есть хорошие шансы перемолоть русскую армию. По боевым потенциалом мы почти выровнялись. А вот в авиации и ракетах у них преимущество. Но у нас же есть партнеры. Запад долго искал страну, способную воевать с Россией. Теперь союзники будут преподносить нам боеприпасы”, – резюмировал Жданов.