Моя свекровь несколько раз в год ездит отдыхать за границу и обделяет своих внуков!
2017-10-17 17:46
Моя свекровь несколько раз в год ездит отдыхать за границу и обделяет своих внуков!
Свекровь вышла на пенсию, начала путешествовать. Ищет горящие туры по 10-15 тысяч и летает, то Турция, Египет, Длинная, Марокко, Кипр, а ее малыши видите ни разу на море не были.
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История такая. Приходит ко мне знакомая и жалуется на свою свекровь. Мол и под старость для себя решила пожить. Сына говорит вырастила, а теперь и самой пора отдохнуть. А знакомую естественно, это не устраивает.
Гложит ее тот факт, что как только свекровь вышла на пенсию, начала путешествовать. Ищет горящие туры по 10-15 тысяч и летает, то Турция, Египет, Длинная, Марокко, Кипр, а ее малыши видите ни разу на море не были.
А я считает что свекровь молодец! Ничего этих спиногризів до самой могилы удерживать! Выросли – работайте и возите своих деток за границу, кто вам мешает? Конечно же при ней моя знакомая говорит что все хорошо, вы нам ничего не должны, а сама так и бесится!
Бабушек старой закалки уже почти не осталось. На смену «совковом» воспитании, когда люди к надгробной плиты тянули на своем горбу своих близких, пришла западная культура, когда каждый живет для себя, вырастил детей и, слава Богу, можно, наконец, расслабиться.
Как будто недовольна сейчас невестка, дожив до пенсии, будет вести себя как-то иначе?