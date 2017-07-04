Модный педикюр 2017 (ФОТО)

magictr | 04.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Крутые варианты для тебя сообщает сайт Наша мама.

Педикюр лета-2017 – это, прежде всего, что-то сложное. Нельзя сказать, что мудрое, ведь ставка сделана на геометрию, однако и просто закрасить ногтевую пластину черным/нюдовим/красным лаком – не комильфо. Создавайте что-то более интересное!


 
Наряду с геометрией и всякими полосками, сегодня популярны также черно-белые миксы, эффект negative space, колор-блокинг и стилизованные цветы. Но цветы – именно стилизованные. Ну, или достаточно мелкие и в основном на темном фоне. Актуальными являются также тропические мотивы.

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Много золота и вообще металлизированных поверхностей. Да и вообще предпочтение следует отдавать блеска – в отличие от маникюра, где все еще много матовых решений. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: goodhouse.com.ua

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