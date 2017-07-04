Модный педикюр 2017 (ФОТО)
04.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Крутые варианты для тебя сообщает сайт Наша мама.
Наряду с геометрией и всякими полосками, сегодня популярны также черно-белые миксы, эффект negative space, колор-блокинг и стилизованные цветы. Но цветы – именно стилизованные. Ну, или достаточно мелкие и в основном на темном фоне. Актуальными являются также тропические мотивы.
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Много золота и вообще металлизированных поверхностей. Да и вообще предпочтение следует отдавать блеска – в отличие от маникюра, где все еще много матовых решений. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: goodhouse.com.ua
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