Модные платья весна-лето 2017 (фото)
2017-01-14 20:30
Модные платья весна-лето 2017 (фото)
Несмотря на то, что сегодня все больше и больше современных женщин предпочитают носить в повседневной жизни удобные и практичные брюки, платья остаются эталоном красоты и женственности.
Именно без платья не может обойтись ни один женский гардероб, и ни одно торжественное мероприятие. Не говоря уже о романтических свиданиях и деловых встречах. Какие же платья будут модны в сезоне весна-лето 2017, давайте разбираться вместе, передает Укрмедиа.
Маленькое черное платье весна-лето 2017
Вечное из вечных, мода на подобного рода платья, не исчезнет никогда. У каждой уважающей себя женщины в гардеробе должно быть хотя бы одно маленькое черное платье, а лучше, чтобы их было несколько, отличающихся друг от друга определенными деталям и крою, в соответствии с новыми веяниями моды. В этом сезоне отдать предпочтение трендовому маленькому черному платью рекомендуют: Dolce&Gabbana Ermanno Scervino, Fendi, Francesco Scognamiglio, Julien Macdonald, Kimora Lee Simmons, Marchesa, Osman
Модные платья 2017 в стиле бэби-долл
Модный весенне-летний сезон 2017 года обещает быть ярким, насыщенным и немного игривым. Этот факт подтверждает наличие в коллекциях многих дизайнеров моделей платьев в стиле беби долл. Характеризуют такие модели насыщенные цветные принты, пышные юбки, оборки, ажурные вороты, украшения в виде бантов и т. д. Одним словом все то, что напоминает платье куклы. Несмотря на то, что такой стиль может показаться немного детским, наряды подобного рода пользуются огромной популярностью у женщин разного возраста, возможно, что-то подобное понравится и вам. Платье в стиле бэби долл были замечены в коллекциях: Au Jour Le Jour, Delpozo, Diesel Black Gold, Dimitri, Fausto Puglisi, Reem Acra
Модные платья с оборками весна-лето 2017
Оборки снова в моде, причем, чем их больше, тем лучше. Такие модели превращают женскую красоту, раскрывая ее, показывая самые мягкие стороны девушки, платья в таком стиле очень нежные и выглядят невероятно воздушно и легко. Многие дизайнеры, в том числе: Dolce & Gabbana, Erdem, Marco de Vincenzo, Nicholas Nybro, Paula Raia, Roberto Cavalli1, вдохновившись волшебной магией оборок, создали в своих коллекциях подобные платья, как для вечернего выхода, так и для повседневных образов, на чем остановить свой выбор, решать вам.
Стильный ажур
Еще одно модное направление теплого сезона 2017 – это ажурные ткани. Разнообразие ажурных платьев представленных многочисленными дизайнерами в этом году поражает и вдохновляет на создание разнообразных модных образов, как для романтических нежных натур, так и для соблазнительных женщин вамп. Ясно одно, ажурное платье – неотъемлемая часть женского гардероба 2017. Именно такие платья были представлены в коллекциях: ADEAM, Antonio Marras, Escada, La Perla, Gucci, Blumarine, Simone Rocha.
Модные платья весна-лето 2017 в стиле бохо
Стиль бохо является одним из ведущих трендов уже на протяжении нескольких лет и сезон весна-лето 2017 не стал исключением. Этот оригинальный и свободный стиль, способный соединять несоединимое при этом создавать очень женственные и органичные образы. Платья в стиле бохо – это не только модно, но еще и практично, удобно, а главное индивидуально и неповторимо. Обратить внимание именно на такие наряды рекомендуют: Anna Sui, Emilia Wickstead, Luisa Beccaria, Erdem, Naeem Khan, Temperley London, Yigal Azrou?l, Tory Burch
Модные платья-бюстье 2017
Платья с максимально открытыми плечами и шеей – бюстье, еще один тренд сезона весна-лето 2017. Такие платья идеально подчеркивают фигуру, делая свою обладательницу женственной и элегантной. Они могут быть разного цвета, длины и назначения — от роскошного вечернего до короткого коктейльного варианта. Ясно одно, такой фасон точно не оставит равнодушным представителей противоположного пола и выделит вас из толпы. Отдать предпочтение платью бюстье предлагают: Ermanno Scervino, Luisa Beccaria, Escada, Reem Acra, Philosophy di Lorenzo serafini, Olivier Theyskens
Модные клубные платья 2017
Особое внимание в своих неповторимых коллекциях сезона весна-лето 2017 многие дизайнеры уделили клубного стиля. В первую очередь это касается модных клубных платьев. Такие модели характеризует наличие особых фактур и деталей, а также характерный крой. Ведь клубные платья преследуют сразу несколько целей, во-первых, в них должно быть удобно, во-вторых, образ должен быть ярким, а в-третьих, наряд должен хорошо смотреться в полумраке. Подобрать модное клубное платье помогут: Augustin Tebou, Brandon Maxwell, Braschi, Topshop Unique, Philipp Plein, Versus.