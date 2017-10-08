Модные фишки сезона осень-зима 2017, которые сделают вас неповторимой (Фото)

despravda | 08.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-09-10 19:35

Модные фишки сезона осень-зима 2017, которые сделают вас неповторимой (Фото)
Спокойные тона и простой крой отлично принимают яркие тренды в виде красных высоких сапог или кожаной юбки-миди.

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Зачем придумывать что-то новое, если в шкафу всегда есть пара любимых джинсов, кожаная куртка, свитер или рубашка? Составляя гардероб, учитывайте общий стиль. Даже если вам безумно захотелось надеть берет, подумайте, с чем будете носить его. Влюбились в пальто-макси? Подумайте о практичности приобретения. Идеально, если большинство вещей из гардероба составляют базовые вещи: кашемировые брюки, черные, серые брюки, классические синие джинсы.

Берет.

Платье в цветочек.

Высокие сапоги.

Пальто прямого покроя.

Кожаный плащ.

Юбка-миди.

Вещь красного цвета.

Объемный шарф, палантин.

Пальто в пол.

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