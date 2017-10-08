Модные фишки сезона осень-зима 2017, которые сделают вас неповторимой (Фото)
2017-09-10 19:35
Модные фишки сезона осень-зима 2017, которые сделают вас неповторимой (Фото)
Спокойные тона и простой крой отлично принимают яркие тренды в виде красных высоких сапог или кожаной юбки-миди.
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Зачем придумывать что-то новое, если в шкафу всегда есть пара любимых джинсов, кожаная куртка, свитер или рубашка? Составляя гардероб, учитывайте общий стиль. Даже если вам безумно захотелось надеть берет, подумайте, с чем будете носить его. Влюбились в пальто-макси? Подумайте о практичности приобретения. Идеально, если большинство вещей из гардероба составляют базовые вещи: кашемировые брюки, черные, серые брюки, классические синие джинсы.
Берет.
Платье в цветочек.
Высокие сапоги.
Пальто прямого покроя.
Кожаный плащ.
Юбка-миди.
Вещь красного цвета.
Объемный шарф, палантин.
Пальто в пол.