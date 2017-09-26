Модели Playboy воссоздали свои знаменитые обложки

despravda | 26.09.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-09-23 08:59

Модели Playboy воссоздали свои знаменитые обложки
Самый популярный мужской журнал пригласил для съемки семь моделей, ранее красовались на его обложках.

Женщины идеально точно воссоздали пикантные кадры и оказалось, что все они достаточно привлекательны, несмотря на возраст, передает Rus.Media.

Лиза Мэттьюс, девушка года — 1991

Моника Ст. Пьер, девушка года — 1979

Шарлотта Кэмп, девушка декабря 1982 года

Кимберли Конрад Хефнер, девушка года — 1989

Рени Тенисон, девушка года — 1990

Кэти Сент-Джордж, девушка августа 1982 года

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