Модели Playboy воссоздали свои знаменитые обложки
26.09.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-09-23 08:59
Модели Playboy воссоздали свои знаменитые обложки
Самый популярный мужской журнал пригласил для съемки семь моделей, ранее красовались на его обложках.
Женщины идеально точно воссоздали пикантные кадры и оказалось, что все они достаточно привлекательны, несмотря на возраст, передает Rus.Media.
Лиза Мэттьюс, девушка года — 1991
Моника Ст. Пьер, девушка года — 1979
Шарлотта Кэмп, девушка декабря 1982 года
Кимберли Конрад Хефнер, девушка года — 1989
Рени Тенисон, девушка года — 1990
Кэти Сент-Джордж, девушка августа 1982 года