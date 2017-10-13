Модель показала упражнения, как подкачать губы, и это выглядит очень сексуально
2017-10-13 15:06
Модель показала упражнения, как подкачать губы, и это выглядит очень сексуально
Такой урок физкультуры ты не захочешь прогулять!
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Новозеландская модель Эми Ли Саммерс рассказала в интервью Huffington Post, что делает специальные упражнения, чтобы ее губы оставались такими же более привлекательными, передает Rus.Media.
Комплекс упражнений, который Эми Ли изобрела сама заключается в том, что девушка многократно растягивает губы в подобии улыбки. а потом плотно сжимает рот, чтобы он напоминал букву А. Она убеждена, что развитые мышцы губ позволяют ей лучше выходить на фото.
Вот как выглядят упражнения. Запоминай!
Кроме этого Эми делает упражнения и для языка, так как, по ее словам, язык — это тоже мышца который должен быть развитым. С этим утверждением мы не рискнем поспорить, тем более делает Эми эти упражнения очень сексуально!
Другие части тела Эми Ли тоже в отличной форме. Смотри сам!