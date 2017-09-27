Модель plus-size Эшли Грэм позировала обнаженной для Lane Bryant
27.09.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-09-20 19:22
Модель plus-size Эшли Грэм позировала обнаженной для Lane Bryant
Эшли Грэм приняла участие в съемке для американского бренда Lane Bryant.
Эшли Грэм снова демонстрирует публике свою фигуру, передает Rus.Media.
На этот раз модель позировала для рекламного кампейна Lane Bryant.
Кадры из новой фотосессии уже можно увидеть на официальной странице бренда в Instagram.
На фото 29-летняя Эшли позирует в нижнем белье и абсолютно не стесняется своей фигуры.
Под снимком девушка написала: “Правда: у меня целлюлит с 11 лет“.
Эшли Грэм является прекрасным доказательством того, что девушка может не иметь идеальную фигуру, но при этом быть успешной и счастливой.