Модель Playboy Дженна Бентли стала жертвой собственной груди

despravda | 02.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-02 08:03

Модель Playboy Дженна Бентли стала жертвой собственной груди
Во время пробежки по пляжу модель Playboy Дженна Бентли попыталась перепрыгнуть через волну и сразу почувствовала сильный удар по челюсти, который сбил ее с ног

Во время пробежки по пляжу модель Playboy Дженна Бентли попыталась перепрыгнуть через волну и сразу почувствовала сильный удар по челюсти, который сбил ее с ног, передает Rus.Media.

Об этом девушка написала в своем Instagram.

После инцидента на пляже модель объявила, что хочет сделать операцию по уменьшению груди. Она утверждает, что тысячи поклонников обратились к ней с просьбой отказаться от этого плана.

– Никого рядом не было, но потом я посмотрела вниз и увидела, что одна из груди выскочила. Ощущение было такое, будто кто-то нанес апперкот в тот самый момент, когда я прыгнула. Она могла меня вырубить, – написала Дженна.

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