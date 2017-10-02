Модель Playboy Дженна Бентли стала жертвой собственной груди
2017-10-02 08:03
Модель Playboy Дженна Бентли стала жертвой собственной груди
Во время пробежки по пляжу модель Playboy Дженна Бентли попыталась перепрыгнуть через волну и сразу почувствовала сильный удар по челюсти, который сбил ее с ног
Во время пробежки по пляжу модель Playboy Дженна Бентли попыталась перепрыгнуть через волну и сразу почувствовала сильный удар по челюсти, который сбил ее с ног, передает Rus.Media.
Об этом девушка написала в своем Instagram.
После инцидента на пляже модель объявила, что хочет сделать операцию по уменьшению груди. Она утверждает, что тысячи поклонников обратились к ней с просьбой отказаться от этого плана.
– Никого рядом не было, но потом я посмотрела вниз и увидела, что одна из груди выскочила. Ощущение было такое, будто кто-то нанес апперкот в тот самый момент, когда я прыгнула. Она могла меня вырубить, – написала Дженна.
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