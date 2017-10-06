Мода 2017: идеи из 90-х, которые этой осенью сделают из вас модную вещицу (Фото)
2017-10-05 20:30
Мода 2017: идеи из 90-х, которые этой осенью сделают из вас модную вещицу (Фото)
У многих получается очень стильно, а вот в некоторых — сборная солянка из модных вещей, которые вместе выглядят нелепо.
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Мода 90-х ворвалась в гардеробы модниц чокерами и высокими джинсами, как у героев сериала «Беверли Хиллз, 90210», передает Rus.Media. Потом топовые модели и звезды Інстаграма начали носить узкие очки, платье в мелкий цветочек и продвигать в массы другие тернди тех лет. И сегодня, гуляя по улицам мегаполисов и городов поменьше, можно увидеть сотни девушек, которые по-своему интерпретируют стиль дерзкой и стильной эпохи.
Стильно и лаконично.
Свитер, заправленный в шорты.
Шикарное пальто-макси.
Идеально!
Грубые сапоги и романтичное платье.
Что надо для прогулки!
Гранж в чистом виде
Крутой лук без лишних деталей.
Готовы купить лакированный плащ?
В моде массивные кожаные куртки и плащи.
Яркие брюки, которые отлично смотрятся в серую погоду.
Лакированный плащ.
Джинсовая одежда — любимый прикид в 90-е.
Сарафан поверх пуловера с длинными рукавами.
Если готовы быть в центре внимания, то розовый — отличный выбор.
Шикарный повседневный лук.
Шелковый сарафан и кардиган? Почему бы и нет.
Все заново влюбились в цветастые платья.
Смелый, но удачный образ.
Джинсовый лук Джиджи Хадид.
Еще одна фишка этой осени и зимы — красное обувь.
Именно трендовая обувь сезона с широким каблуком!
Яркий образ с оригинальной блузой и высокими джинсами.
Высокие сапоги, пиджак с накладными плечиками, мини-юбка с широким ремнем.
Стильный пиджак с белой футболкой и джинсами с завышенной талией.