Мода 2017: идеи из 90-х, которые этой осенью сделают из вас модную вещицу (Фото)

despravda | 06.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-05 20:30

Мода 2017: идеи из 90-х, которые этой осенью сделают из вас модную вещицу (Фото)
У многих получается очень стильно, а вот в некоторых — сборная солянка из модных вещей, которые вместе выглядят нелепо.

Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter

Мода 90-х ворвалась в гардеробы модниц чокерами и высокими джинсами, как у героев сериала «Беверли Хиллз, 90210», передает Rus.Media. Потом топовые модели и звезды Інстаграма начали носить узкие очки, платье в мелкий цветочек и продвигать в массы другие тернди тех лет. И сегодня, гуляя по улицам мегаполисов и городов поменьше, можно увидеть сотни девушек, которые по-своему интерпретируют стиль дерзкой и стильной эпохи.

Стильно и лаконично.

Свитер, заправленный в шорты.

Шикарное пальто-макси.

Идеально!

Грубые сапоги и романтичное платье.

Что надо для прогулки!

Гранж в чистом виде

Крутой лук без лишних деталей.

Готовы купить лакированный плащ?

В моде массивные кожаные куртки и плащи.

Яркие брюки, которые отлично смотрятся в серую погоду.

Лакированный плащ.

Джинсовая одежда — любимый прикид в 90-е.

Сарафан поверх пуловера с длинными рукавами.

Если готовы быть в центре внимания, то розовый — отличный выбор.

Шикарный повседневный лук.

Шелковый сарафан и кардиган? Почему бы и нет.

Все заново влюбились в цветастые платья.

Смелый, но удачный образ.

Джинсовый лук Джиджи Хадид.

Еще одна фишка этой осени и зимы — красное обувь.

Именно трендовая обувь сезона с широким каблуком!

Яркий образ с оригинальной блузой и высокими джинсами.

Высокие сапоги, пиджак с накладными плечиками, мини-юбка с широким ремнем.

Стильный пиджак с белой футболкой и джинсами с завышенной талией.

Похожие записи

Об авторе

despravda