Многострадальный «Космос»: нежинцы ждут кинотеатр
31.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
Во второй половине июня в Нежине должен заработать долгожданный кинотеатр. Сейчас в заведения набирают персонал. Напоминаем, что проект ориентирован на открытие двух кинозалов (большого – на 120 мест и малого – на 50 мест), а также двухуровневого детской площадки площадью 500 квадратных метров и ресторана в холле помещения. Представители застройщика высказали пожелание предоставить комплекса название «Космос». Так назывался кинотеатр, располагавшийся на этом месте раньше.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым