Митрополит Амвросий возглавил служение парастаса Нежине (Фото)

magictr | 30.09.2017 | Новости | Комментариев нет

Временно управляющий Нежинской епархией Высокопреосвященнейший Митрополит Черниговский и Новгород-Северский Амвросий вечером 29 сентября возглавил служение парастаса за спокойствие души блаженноспочилого Высокопреосвященнейшего Митрополита Нежинского и Прилуцкого Иринея в Петропавловском храме Благовещенского мужского монастыря г. Нежина.

Об этом сообщает Нежинская епархия.

Его Высокопреосвященству сослужили братия обители в священном сане и духовенство м. Нежина.

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