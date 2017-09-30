Митрополит Амвросий возглавил служение парастаса Нежине (Фото)
30.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
Временно управляющий Нежинской епархией Высокопреосвященнейший Митрополит Черниговский и Новгород-Северский Амвросий вечером 29 сентября возглавил служение парастаса за спокойствие души блаженноспочилого Высокопреосвященнейшего Митрополита Нежинского и Прилуцкого Иринея в Петропавловском храме Благовещенского мужского монастыря г. Нежина.
Об этом сообщает Нежинская епархия.
Его Высокопреосвященству сослужили братия обители в священном сане и духовенство м. Нежина.