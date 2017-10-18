Митингующие совершили нападение на еще одного нардепа

despravda | 18.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-10-18 15:47

Митингующие совершили нападение на еще одного нардепа
В ходе акции протеста у стен Верховной Рады митингующие атаковали народного депутата от Блока Петра Порошенко – Юлия Мамчура,

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В ходе акции протеста у стен Верховной Рады митингующие атаковали народного депутата от Блока Петра Порошенко – Юлия Мамчура, передает Rus.Media.

Депутат рассказал об этом “Обозревателю”.

“Толкотня была. За костюм дергали. Обидные вещи говорили”, – признался он, добавив, что инцидент произошел на улице Садовой, возле центрального выхода из комитетов.

Мамчур отметил, что не собирается обращаться в полицию, поскольку не видит для этого оснований.

Нападение на депутата прокомментировала вице-спикер Рады Ирина Геращенко в своем Facebook.

“Я не смотрю ТВ, но это работает фоном. Увидела и спазм в горле: как какая-то недостойное существо унижала нашего Юлия Мамчура, который выходил из ВР. Толпа, агрессивный и накрученный, унижал героя. Чем эта толпа “борцунів” отличается от “зеленых человечков”, против которых Юлий в страшные дни 2014-го в Крыму вышел безоружным? Ничем! Но если эти люди не знают в лицо Мамчура – это только подтверждает, что в 2014 они были где-то далеко и не на стороне Украины”, – написала она.

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