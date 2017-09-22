Мисс Бум-Бум пообещала принести успех сборной Бразилии на ЧМ-2018 (18+)
22.09.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-09-10 16:02
Мисс Бум-Бум пообещала принести успех сборной Бразилии на ЧМ-2018 (18+)
Модель Сьюзи Кортес призналась, что активно будет работать на телевидении во время ЧМ-2018.
Модель Сьюзи Кортес призналась, что активно будет работать на телевидении во время ЧМ-2018, передает Rus.Media.
Мисс Бум-Бум анонсировала в Instagram, что будет работать в России на телевидении во время ближайшего Мундиаля.
Также бразильская модель пообещала принести успех своей национальной сборной: “Во время Чемпионата мира я буду угадывать результаты матчей, и в этом мне помогут мои ягодицы. Надеюсь, это принесет успех бразильским футболистам”.