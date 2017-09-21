МИНЗДРАВ Израиля составил самое здоровое меню для человека
2017-09-21 15:26
МИНЗДРАВ Израиля составил самое здоровое меню для человека
Впервые за всю историю Израиля министерство здравоохранения страны опубликовало официальное здоровое меню для детей и взрослых, В МИНЗДРАВЕ считают, что, придерживаясь его, человек сможет защитить себя от серьезных заболеваний и ранней смерти.
Мясо рекомендуется есть не больше трех раз в неделю, причем не говяжье, а диетическое мясо птицы. От шницелей и соуса болоньезе лучше отказаться в пользу сои и злаков. Крупы и бобовые вообще должны стать постоянным жителем на столах израильтян. Чечевица, горох, фасоль, хумус, гречка и овсянка – лучшая альтернатива мясным блюдам, убеждены в МИНЗДРАВЕ, передает Rus.Media.
Рекомендации были представлены в начале июля на конференции в научном Институте Вайцмана. Беспокойство ученых вызывает тот факт, что израильтяне стали потреблять меньше растительной пищи и перешли на ежедневное потребление мяса.
МИНЗДРАВ предлагает альтернативное меню: мясо птицы кушать не более двух-трех раз в неделю, потребление говядины свести к минимуму, а от обработанных мясных продуктов – шницелей, сосисок и колбас – отказаться совсем. Максимум позволять себе их раз в месяц.
Вместо мяса следует перейти на потребление рыбы как минимум раз в неделю. Конечно, имеется в виду свежая и свежезамороженная рыба, а не соленая и копченая.
МИНЗДРАВ рекомендует употреблять по 5 порций овощей в день и по 2-3 порции фруктов. Желательно цельных, а не в виде сока.