Минус Авторадио и Ретро ФМ. Нацсовет аннулирует все лицензии радиостанций Курченко
2017-10-06 19:14
Минус Авторадио и Ретро ФМ. Нацсовет аннулирует все лицензии радиостанций Курченко
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отказал “Радіогрупі УМХ” одиозного бизнесмена-беглеца Сергея Курченко в продлении лицензий семи компаний, на которые записаны Ретро ФМ, Авторадио, NRJ и Радио Next.
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Также Нацсовет обратился в суд, чтобы аннулировать абсолютно все лицензии холдинга на радиовещание через непрозрачную структуру собственности компаний, на которые они записаны. Добавим, что на днях стартовала также процедура конфіскаціі имущественных прав на футбольный клуб “Металлист”, который принадлежит Курченко, передает Rus.Media.
Согласно закону, Нацсовет может принимать такие решения самостоятельно, не обращаясь в суд, а Концерн РРТ, который обеспечивает вещание, должен останавливать его сразу после обращения регулятора. При этом когда регулятор обратится к Концерну РРТ – на заседании не сообщили.
Таким образом, решением Нацсовета освободилось 35 радиочастот по Украине, 22 из которых – в областных центрах. Вот полный список лицензий, у которых завершился срок действия:
– Радио Next в Днепре, Каменском, Мариуполе, Виннице и Павлограде – срок действия истек еще 5 мая 2016-го. На частотах радиостанции вещают другие радио “УМХ” – Ретро ФМ и NRJ. Этого нарушения регулятор ранее не замечал;
– все лицензии Авторадио;
– лицензия Ретро ФМ на 16 частотах во Львове, Ивано-Франковске, Черновцах, Хмельницком, Тернополе, Ужгороде, Ровном, Луцке, Житомире, Ковеле, Каменец-Подольском, Новоднестровске, Борислав, Яремче, Рахове и Хусте, срок действия закончился 24 мая 2016-го;
– лицензия радиостанции NRJ в Запорожье – срок действия закончился 27 февраля.
Если радиостанция Радио Next уже не существует, то Авторадио может вскоре исчезнуть – у нее завершился срок всех лицензий. У остальных радиостанций остаются действительными другие лицензии.
Проверка предприятий радиохолдинга относительно изменения собственности была объявлена в июне. По ее результатам регулятор и отказал в переоформлении лицензий. Нацсовет указала несвоевременную подачу документов о структуре собственности и оффшорную структуру собственности.