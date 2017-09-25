Минюст запустил проект, который учит украинцев защищать свои права
2017-09-25 16:03
Минюст запустил проект, который учит украинцев защищать свои права
Одним из ключевых элементов проекта является предоставление гражданам бесплатной правовой помощи.
Минюст запустил онлайн-проект “Я имею право!”, который объясняет украинцам, как защищать свои гражданские права.
Портал “Я имею право!” размещено на сайте Минюст, передает Rus.Media.
“Наша цель – повысить юридическую грамотность украинцев и сформировать новую правовую культуру в обществе. Это масштабная реформа правового сознания, которая обеспечит устойчивое развитие Украины как современного демократического государства. Мы не только информируем граждан об их правах, но и обучаем их, как эти права защищать. Мы даем четкие и понятные советы, как действовать, когда твои права нарушают, и устанавливаем равенство перед законом для каждого украинца”, – заявляют в Минюсте.
Одним из ключевых элементов проекта является предоставление гражданам бесплатной правовой помощи.
“За 3 года мы создали одну из лучших систем оказания бесплатной правовой помощи. В этом году мы сделали следующий шаг и дали старт проекта “Я имею право!”, в рамках которого доносим украинцам информацию об их правах и учим эти права защищать. Запуск сайта проекта – важный шаг, ведь каждый может воспользоваться порталом и получить необходимую информацию о защите своих прав в различных жизненных ситуациях”, – сказал министр юстиции Павел Петренко.
На сайте можно узнать актуальную информацию и новости о проекте, а также узнать, куда обращаться в случае нарушения прав. В Минюсте обещают, что на сайте регулярно будут появляться новые материалы.