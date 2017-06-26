Минус 400% – депутаты отменили премию для мэра Корюковки
Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии Корюковского горсовета в связи с повышением должностных окладов работникам органов местного самоуправления.
Как мы сообщали ранее, на шестой сессии седьмого созыва депутаты Корюковского горсовета проголосовали за ежемесячное премирование городского головы, работников исполнительного аппарата городского совета и его исполнительного комитета в размере 400 процентов должностного оклада в пределах расходов, утвержденных на оплату труда. Это поощрение давалось за личный вклад в общие результаты работы.
Однако 24 мая Кабинет Министров внес изменения в приложения 48-55 до своего постановления от 09.03.2006 № 268 «Об упорядочении структуры и условий оплаты труда работников аппарата органов исполнительной власти, органов прокуратуры, судов и других органов». Это привело к повышению размеров должностных окладов работников органов местного самоуправления, а также обеспечение дифференциации размеров должностных окладов в связи с повышением размера минимальной заработной платы.
В связи с этим уже 21 июня на седьмой внеочередной сессии корюківські депутаты привели свои предыдущие решения в соответствие с действующим законодательством.
В частности, городскому голове Ратании Ахмедову на время пребывания на занимаемой должности с 26 мая 2017 года установлен должностной оклад в сумме 5 300 гривен. Кроме того, все предыдущие решения, принятые Корюківською городским советом в части определения условий оплаты труда и материального стимулирования (премирования) работников исполнительного аппарата Корюковской городского совета и его исполнительного комитета постановили признать недействительными.
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