Минприроды инициирует занесение лося в Красную книгу
Министерство экологии и природных ресурсов обратилось в Национальную комиссию по вопросам Красной книги Украины о возможности занесения лося в краснокнижных видов. Как сообщает пресс-служба ведомства, причина такого решения – не редкость обращение ученых и экологической общественности по снижению численности и сокращение ареала (территории) проживание лося. Также министерство хочет подсчитать количество лосей, проживающих на территории Украины. По словам заместителя Министра экологии и природных ресурсов Украины Василия Полуйко, к подобным научных исследований стоит включить не только авторитетных украинских ученых, но и как можно больше профильных исследователей и экологов. «Финансирование научных исследований возможно за счет средств Программы финансирования природоохранных мероприятий. Отметим, что сейчас в Украине лось является последним из трофейных охотничьих видов. Судьба вида в Украине переменная », – говорится в сообщении. По разным подсчетам сейчас в Украине проживает от 2 до 6000 лосей. Однако если в начале лет независимости лоси встречались во всех областях Украины (кроме Крыма), то сейчас животных можно увидеть только в лесной зоне.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым