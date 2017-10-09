Минобразования планирует создать систему отслеживания трудоустройства выпускников вузов
В Украине планируют ввести систему отслеживания трудоустройства выпускников высших учебных заведений, которая поможет отследить траекторию каждого выпускника вуза после получения диплома о высшем образовании.
Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки Украины в понедельник, 9 октября.
Как отмечается, такая система работает в Польше, и страны ранее договорились о сотрудничестве в этом проекте, Минобразования намерено интенсифицировать его.
По информации МОН, уже на финальном этапе находится разработка нового соглашения о сотрудничестве в области высшего образования между Министерством образования Украины и Министерством науки и высшего образования Польши, которое планируют подписать до конца 2017 года.
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.