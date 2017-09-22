Минобороны эвакуировало бойцов из части, где начались взрывы боеприпасов
2017-09-22 19:11
Минобороны эвакуировало бойцов из части, где начались взрывы боеприпасов
На складе Николаевском районе Донецкой области из-за пылающего вблизи поля начали детонировать боеприпасы, военную часть эвакуировали.
В настоящее время идет эвакуация личного состава одной из дислоцированных в Донецкой области военных частей, на складе которой в Никольском районе области из-за пылающего вблизи поля начали детонировать боеприпасы, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает Rus.Media.
“Сейчас идет эвакуация личного состава и принимаются меры по локализации пожара”, – говорится в обнародованном в пятницу вечером на сайте оборонного ведомства сообщении.
В Минобороны уточнили, что в пятницу, около 15.00, возле н. п. Новоянисоль во время пожара на полях сельскохозяйственных производителей произошло опрокидывание пламени на территорию военного склада одной из воинских частей, которая дислоцируется в указанном районе, в результате чего на объекте возник пожар.