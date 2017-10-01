Министр обороны Польши заявил, что стране нужно больше американских военных
2017-10-01 11:06
Министр обороны Польши заявил, что стране нужно больше американских военных
В стране необходимо разместить более двух дивизий.
Польше необходимо больше американских военных, передает Rus.Media. Об этом заявил глава Минобороны Польши Антоний Мацеревич в интервью изданию Wpolytice.
“С точки зрения необходимой обороны Польши должна быть на порядок больше, точно больше двух дивизий”, – сказал Мацеревич.
Отмечается, что в одной дивизии США в среднем может быть около 15 тыс. военных.
При этом Мацеревич добавил, что его слова не означают, что мы обсуждали эти числа, или этот вопрос рассматривается”.
Ранее стало известно о том, что в сентябре в порт Гданьска прибыла партия военной техники из США. Среди более тысячи единиц вооружения – танки Abrams, гусеничные платформы Bradley и самоходные гаубицы.
Данное оружие предназначено для обеспечения выполнения функций дислоцированными в Польше подразделениями американской армии. В рамках стратегии НАТО по укреплению своих восточных границ и в ответ на агрессивные действия России США в этом году направили в Польшу и страны Балтии четыре тысячи своих военнослужащих. Первый военный конвой США прибыл в Польшу в январе.