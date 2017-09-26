Министерство здравоохранения Украины намерено создать 5 новых директоратов
2017-08-20 11:59
Министерство здравоохранения Украины намерено создать 5 новых директоратов
В сентябре в рамках реформы госслужбы начнутся конкурсы на должности в новые структурные подразделения 10 министерств
В сентябре в рамках реформы госслужбы начнутся конкурсы на должности в новые структурные подразделения 10 министерств, передает Rus.Media. В частности, в Министерстве здравоохранения планируется создать 5 новых директоратов. Об этом в. а. министра здравоохранения Ульяна Супрун написала на своей странице в Facebook.
“В Минздраве будут созданы новые структурные подразделения: Управление стратегического планирования и евроинтеграции, Директорат общественного здравоохранения, Директорат медицинских услуг, Фармацевтический директорат, Директорат медицинского образования, кадров и науки”, – написала Супрун.
Отбор по каждой вакансии будет происходить из прозрачного конкурса. Также в ближайшее время заработает единый портал, на котором можно будет ознакомиться с условиями конкурса, перечнем вакансий и направиться на участие в режиме онлайн. Больше о старте и деталях реформы на сайте.