Министерство обороны выделило «Десне» 30 млн гривен
Министерство обороны выделило учебном центра Сухопутных войск Вооруженных сил Украины “Десна” 30 млнгривен на ремонт жилищно-казарменного фонда.
Об этом в эфире «Общественного радио» сообщил начальник центра Виктор Николюк.
«На данный момент министром обороны принято решение о выделении около 30 млн гривен только на жилищно-казарменный фонд. На данный момент это первое значительное капиталовложение, которое существенно повлияет как на содержание казарменного фонда, так и учебно-материальную базу, необходимую для подготовки военнослужащих », – говорит Николюк.
Он отметил, что сейчас в «Десне» не все так плохо, но все равно есть над чем работать.
«Не все так плохо в« Десне ». Давайте вспомним историю. Буквально три года назад «Десну» разгоняли, она расформировывалась и уже к началу боевых действий, можно сказать, она фактически была. Да, есть плохие стороны, но не все так плохо – много сделано. Генерал, командовавший ко мне и тот личный состав, много сделали, чтобы создавать материальную базу и вести учебно-воспитательный процесс. Но, это истоки. Нам есть над чем работать », – рассказывает начальник учебного центра Сухопутных войск Вооруженных сил Украины” Десна “.
На вопрос о том, сколько денег необходимо для решения основных проблем центра, Виктор отвечает: «Чем больше даю, тем больше хочется. Я бы отказался и от ста миллионов и от ста пятидесяти. Мы все примем и готовы отчитаться до копейки ».Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым