Минимальная зарплата учителей будет 9600 грн
2017-09-06 16:18
Минимальная зарплата учителей будет 9600 грн
Больше, чем предполагалось реформой.
К 2023 году минимальную зарплату для украинских учителей хотят повысить до 9600 гривен .
Об этом в кулуарах Верховной Рады заявила министр образования Лилия Гриневич, сообщает Rus.Media.
Она напомнила, что в законопроекте предлагалось установить минимальную зарплату для учителей низкой квалификации на уровне 6400 гривен, то есть на уровне 4 прожиточных минимумов без учета доплат.
Несмотря на это, для этого необходимо привлечь 69 миллиардов гривен, поэтому такое повышение зарплат планировалось постепенно вводить до 2023 года.
“Под поправку в зале не нашлось достаточного количества голосов. И в результате она была провалена. И мы возвращаемся к предыдущей редакции – 3 минимальные заработные платы. Это 9600 гривен, то есть еще ориентировочно свыше 40 миллиардов гривен дополнительно к этим 80 млрд грн”, – отметила Гриневич.
5 сентября депутаты Верховной Рады поддержали во втором чтении и в целом законопроект “Об образовании” (№3491-д), который предусматривает широкую реформу образовательной отрасли.
Закон №3491-д является основой для реформирования школьного образования.
В частности обязательное обучение детей в школе теперь будет начинаться не в 7, а 6 лет, и в общем будет длиться 12 лет.