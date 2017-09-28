Минимальная зарплата и прожиточный минимум в Украине на 2016 год
2015-08-17 08:14
Минимальная зарплата и прожиточный минимум в Украине на 2016 год
Минфин планирует установить минимальную зарплату с 1 января 2016 года на уровне 1378 гривен, а прожиточный минимум – 1330 гривен.
Об этом говорится в письме Минфина главным распорядителям бюджетных средств. В письме также указано, что с 1 декабря 2016 года планируется увеличить минимальную зарплату с 1378 гривен до 1543 гривны.
“Прогнозный размер прожиточного минимума на 2016 год рассчитан с учетом прогнозного индекса потребительских цен на 2016 год (112%)”, – говорится в письме. С 1 декабря 2016 года прожиточный минимум планируется увеличить с 1330 гривен до 1490 гривен.
Для основных социальных и демографических групп населения прожиточный минимум планируется установить на уровне: для детей до 6 лет с января 2016 – 1 167 гривен, а с декабря 2016 – 1307 гривен; для детей от 6 до 18 лет с января 2016 – 1455 гривен, а с декабря 2016 – 1630 гривен; для лиц, утративших трудоспособность с января 2016 года – 1074 гривен, а с декабря 2016 – 1203 гривны.
Напомним, в июне средняя заработная плата увеличилась по сравнению с маем на 6,4%, или на 257 гривен до 4299 гривен в месяц.