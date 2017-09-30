Минфин США: санкции против России заработают 28 ноября
2017-09-30 16:30
Минфин США: санкции против России заработают 28 ноября
Новые санкции против России вступят в силу 28 ноября 2017 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов США.
Санкции регламентируют 1 и 2 директивы, которые обнародовал Минфин США, передает Rus.Media. Они должны ограничить финансирование банков и компаний нефтегазового сектора России.
Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал меморандум о распределении между госсекретарем, министром финансов и директором национальной разведки полномочий по усилению санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Об этом говорится в сообщении Белого дома.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон будет руководить санкциями против России, Ирана и Северной Кореи.
Господин Тиллерсон также будет работать над закреплением санкций, которые ввела администрация бывшего президента США Барака Обамы из-за ситуации в Украине.
Агентство Reuters пишет, что меморандум является первым шагом президента Трампа в вопросе имплементации закона о санкциях в отношении России, КНДР и Ирана.
В начале августа президент США Дональд Трамп подписал закон, который предусматривает дополнительные санкции против России.
Обе палаты американского конгресса ранее поддержали законопроект, который также включает меры против Ирана и Северной Кореи.
Сам пакет – это большой объем документов, который объединяет и дополняет уже действующие санкции.
Главное в новом законе – то, что он лишает президента возможности отменять санкции против России без разрешения конгресса.
Закон не вводит напрямую никаких новых мер и не обязывает президента их вводить. Однако он предусматривает возможность введения новых санкций против инвесторов из любой страны, например, за участие в сооружении российских экспортных трубопроводов.