Минэкономразвития опубликовало ставки ввозной пошлины, в 2018 году до импорта товаров из ЕС
2017-10-03 09:15
Минэкономразвития опубликовало ставки ввозной пошлины, в 2018 году до импорта товаров из ЕС
С 1 сентября в полном объеме заработает Соглашение Украина – ЕС.
Минэкономразвития опубликовало ставки ввозной пошлины, которые будут в 2018 году к импорту товаров из ЕС, передает Rus.Media.
Об этом сообщил генеральный директор ВААИД Олег Назаренко у себя в Facebook, передает Радио Максимум.
“Хочу всем напомнить, что с 1 сентября в полном объеме заработает Соглашение Украина – ЕС. Поэтому Минэкономики обнародовало ставки ввозных пошлин на 2018 год. На автомобили в зависимости от объема двигателя ставки пошлин составят: 7,3%, 6,3% и 5%”, – заявил Назаренко.
По его словам, обнулятся полностью ставки – с внедрением Соглашения – только после окончания семилетнего переходного периода. Он также добавил, что ВААИД внес в Раду предложение отменить ввозные пошлины на все авто с ЕС уже сейчас, не дожидаясь окончания семилетнего переходного периода.
Ситуация с ввозом автомобилей на иностранных номерах в Украине становится критической. При этом в Раде разрабатывают законопроект, который должен запретить въезд в Украину незаконным авто с иностранной регистрацией.
Волна популярности иномарок, которые активно привозят в Украину из-за рубежа, стала причиной того, что эксперты подсчитали среднюю стоимость поддержанной машины. Согласно данным ДФС за первый квартал 2017 года, после снижения ставок акцизного сбора, на территорию Украины ввезли и растаможили более 11 тысяч автомобилей, которые уже были в употреблении. В общем это обогатило госбюджет на 884 миллиона гривен, что не так уж и мало.