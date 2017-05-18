Миллионы субвенций для Черниговщины: социально-экономический подарок
Приятная и важная новость для всей Украины и, конечно же, Черниговщины. Кабинет Министров Украины одобрил проект распоряжения о некоторых вопросах распределения в 2017 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на социально-экономическое развитие отдельных территорий. Соответствующее решение было принято на заседании правительства. Речь идет о распределении 1 миллиарда 230 000 000 гривен для нескольких территорий по представлениям непосредственно самих территорий объектов. Приятно, что дополнительно на реализацию важных социально-экономических проектов Черниговской области (см. Пункт «Областной бюджет Черниговской области») этим документом предусмотрено 26197000 гривен. Стоит отметить, что это стало возможным благодаря народным депутатам из «Блока Петра Порошенко« Солидарность »и непосредственной инициативе председателя Черниговской ОГА Валерия кулич. В частности, на эти деньги планируют построить второй корпус гимназии в Прилуках и детский сад в Чернигове, реконструировать Черниговский облмуздрамтеатр имени Шевченко, осуществить капитальные ремонты в школах, больницах и детских садах, построить скважину в Бахмаче, а также воплотить в реальность многие другие важные проектов.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым