Миллионы – на выход: Атрошенко готовится к 2018 году
05.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Черниговская городская рада в ближайшее время подготовит перечень проектов, которые будут реализовываться в 2018 году. Список проектов должен быть подготовлен до 17 августа.
Об этом во время утреннего совещания в Черниговском городском совете заявил городской председатель Владислав Атрошенко.
«Мы должны подготовить перечень проектов под реализацию, чтобы и финансирование заложить. До апреля следующего года все эти вещи должны пройти соответствующие процедуры и чтобы мы могли тогда приступить к разработке», — отметил Владислав Атрошенко.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым