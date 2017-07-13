Мила на границе обнаружила марихуану
13.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Вчера в международном автомобильном пункте пропуска «Славутич» при оформлении на въезд в Украину автомобиля «Рено» произошло срабатывание служебной собаки Мила.
Об этом ЧЕline сообщил помощник начальника пограничного отряда — начальник пресс-службы подполковник Александр Дудко.
По результатам совместного с сотрудником таможни досмотра личных вещей водителя, 35-летнего гражданина Украины, в сумке обнаружены 2 бумажных пакета с веществом серо-зеленого цвета, предварительно марихуаной, весом около 3 граммов.
В отношении правонарушителя направлено сообщение до правоохранительных органов, которые и изъяли зелье после проведения соответствующих следственных действий.
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