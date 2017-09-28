Микоз ногтей быстро и просто можно вылечить с помощью куркумы и кокосового масла
2017-09-27 21:06
Микоз ногтей быстро и просто можно вылечить с помощью куркумы и кокосового масла
Есть натуральные средства, которые помогут эффективно вылечить грибок ногтей естественным путем.
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Есть натуральные средства, которые помогут эффективно вылечить грибок ногтей естественным путем. И самым мощным является куркума, которая обладает сильными противогрибковыми свойствами.
В соответствующей среде дерматофиты или дрожжи могут легко размножаться под ногтем, образуя инфекцию, известную как микоз ногтя. Грибок может появляться как на ногтях ног, так и ногтях рук и известен как онихомикоз.
Хотя это не серьезная проблема со здоровьем, грибок ногтя может ослабить и поразить весь ноготь.
Кроме того, это может вызвать боль при использовании обуви, и со временем ногти желтеют и становятся уродливыми и непривлекательными.
Куркума имеет активное вещество, называемое куркумином, который обладает лечебными свойствами для борьбы с грибком ногтей и для укрепления ногтей.
Куркума принадлежит к семейству имбиря и является корнем, с чрезвычайно ценными питательными веществами и обладает разнообразными лечебными свойствами, известными с древних времен.
Имея сильные обезболивающие, противовоспалительные и антибиотические эффекты, куркума используется в качестве основы для многих домашних средств.
Из-за этого куркума помогает бороться с микроорганизмами, которые вызывают инфекцию и эффективно устраняет грибок ногтей.
Куркумин также действует непосредственно на причину грибка ногтя, поскольку он оказывает противогрибковое и антибактериальное действие, что способствует аннулирования роста дрожжей и дерматофитов, которые генерируют грибок ногтя.
Содержание витаминов, антиоксидантов и минералов куркумы делает ее большим союзником в борьбе с повреждениями, вызванными постоянным использованием химических веществ.
Рекомендуется комбинировать куркуму с кокосовым маслом и черным перцем, чтобы усилить ее эффекты при лечении грибка ногтей.
Кокосовое масло обладает антибактериальными и противогрибковыми веществами, которые способны остановить размножение дрожжей, которые являются причиной грибков ногтей.
Кроме того, кокосовое масло содержит незаменимые жирные кислоты и антиоксиданты, которые помогают увлажнять и питать кутикулу, чтобы остановить поражение ногтей.
Ингредиенты:
3 столовые ложки кокосового масла
3 столовые ложки порошка куркумы
Приготовления:
Поместите кокосовое масло в стеклянную емкость, затем на паровой бане растопить его и добавить порошок куркумы и пару щепоток черного молотого перца. Перемешать до однородного состояния, перелить в маленькую баночку, остудить и хранить при комнатной температуре.
Применение:
Нанести крем на пораженный грибком участок ногтя и дать ему действовать в течение 30-40 минут. Затем смойте теплой водой. Применяйте каждый день до полного излечения ногтей.
Избегайте носить очень плотные и закрытые ботинки, держите ноги всегда сухими и чистыми, избегайте совместного использования личных вещей, таких как: полотенца, мыло, ногтевой клипер и лак для ногтей.
Сохранение этих привычек ускорит лечение и предотвращает повторное появление ногтевого грибка.