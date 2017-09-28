Михаил Саакашвили заявил, что живет в Киеве в своей квартире
2017-09-28 18:26
Михаил Саакашвили заявил, что живет в Киеве в своей квартире
Об этом он написал на своем официальном аккаунте в социальной сети Facebook.
Экс-губернатор Одесской области заявил, что проживающий в Киеве в собственной квартире, передает Rus.Media. Об этом он написал на своем официальном аккаунте в социальной сети Facebook.
На своей официальной странице в социальной сети Facebook бывший президент Грузии написал, что никуда не убегал, и проживает у себя в квартире. Также он прокомментировал слова Дмитрия Яроша и написал, что в следующий раз, когда бывший лидер «Правого сектора»* заедет в СБУ за очередным инструктажем, то может зайти к Саакашвили домой, так как он проживает неподалеку. Он рассказывал ранее, что его жилье находится неподалеку от площади Независимости в самом центре города. Напомним, что накануне бывший лидер «Правого сектора» заявил, что в случае прорыва государственной границы стрелял бы на поражение.