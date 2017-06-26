Миф: Война для Украины началась 22 июня 1941 года
Суть мифа: Война для украинского народа началась от момента агрессии Третьего Рейха против СССР 22 июня 1941 года.
Факты кратко: Участие украинцев во Второй мировой войне не ограничивалось периодом противостояния между СССР и Германией в 1941-1945 годов. Вторая мировая война с самого начала происходила на территории Украины. В составе польской армии украинцы воевали против Германии с первых часов войны 1 сентября 1939 года. От 17 сентября украинцы также воевали на стороне СССР против поляков, а пересечение Красной армией границы Польши означал фактическое вступление Советского Союза во Вторую мировую войну на стороне нацистской Германии уже в сентябре 1939 года.
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Еще до начала Второй мировой войны, 14-18 марта 1939 года, украинцы Карпатской Украины воевали за свою свободу с Венгрией, которую поддерживала гитлеровская Германия. Короткая борьба Карпатской Украины стоила, по разным данным, от 2 до 6,5 тысяч жизней ее защитников.
Украинцы в составе армии Польского государства начали воевать с Германией с 1 сентября 1939 года.
Уже в первый день войны немецкая авиация бомбила Львов, в течение первой половины сентября — Луцк, Станиславов (Ивано-Франковск), Тернополь, Дрогобыч, Сарны, Яворов, Стрый и другие города.
Среди миллиона польских военных, 106-112 тысяч (по некоторым оценкам, до 120 тысяч) были украинцами. В боях в сентябре 1939 года погибло около 8 тысяч украинцев-граждан Польши.
От 17 сентября 1939 года в конфликт вступила Красная армия. После вторжения советских войск на территорию Польши украинцы принимали участие в боевых действиях и на стороне Польши, и на стороне СССР.
После Сентябрьской кампании в немецком плену оказалось около 60 тысяч украинцев, в советский плен попало более 20 тысяч.
Также несколько сотен украинцев вступило в войну в составе Вермахта, в рамках формирования ВВН («военные отделы националистов»).
Позже украинцев-граждан Румынии, Словакии и Венгрии мобилизовали в армий этих стран.
В рядах Красной армии украинцы принимали участие в советско-финской войне 1939-1940 годов. В частности, на стороне СССР воевали 44-я и 70-я стрелковые дивизии, которые комплектовались в Украине. Первая из них попала в котел в битве при Суомуссалми 7 декабря 1939 — 8 января 1940 гг 44-я дивизия почти вся погибла — потеря около 17,5 тысяч человек превысила 70% личного состава. Почти 1 200 бойцов попали в плен. Количество погибших украинцев в советско-финской войне оценивают минимум в 27 тысяч человек (по некоторым данным — 40 тысяч).
Первые украинские подразделения, которые воевали на стороне Финляндии, сформировали в начале 1940 года. Добровольцы в основном набирались из числа советских военнопленных. Одним из самых известных командиров украинских добровольцев был холодноярівець и писатель Юрий Горлис-Горский.
Трагедией украинского народа было отсутствие собственного государства, а следовательно, его распределение между всеми воюющими сторонами в этом конфликте. На момент начала немецкой агрессии против СССР украинцы уже более двух лет находились в водовороте великой войны.
Сергей ГОРОБЕЦ, Украинский институт национальной памяти
за инф.: Европейская Украина